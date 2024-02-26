Video Haber Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın seçim irtibat ofisi açıldı | Video
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın seçim irtibat ofisi açıldı | Video

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın seçim irtibat ofisi açıldı | Video

26.02.2024 | 06:19

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Alinur Aktaş’ın seçim irtibat ofisi Demirtaşpaşa Mahallesi Ankara Yolu üzerinde açıldı.

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31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimlerine 34 gün kaldı. Yaklaşan seçim öncesi AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Alinur Aktaş seçim irtibat ofisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bugün adıma açılan irtibat ofisinin inşallah kalan 34 günlük süreçte güzelliklere vesile olmasını, inşallah hep birlikte tekrar burçlara cumhur ittifakı bayrağını dikebilmemiz adına aracı olmasını yürekten temenni ediyorum. Sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmayacağız. Acaba bir caddeyi, sokağı daha düzeltebilir miyim, acaba bir talebenin hayatını kurtarabilir miyim, acaba birine daha aş olabilir miyim hesabında olanlar var. 15 gençlik merkezi yaptık, 32 ana kucağı açtık, 10 bin çocuğa burs veriyoruz. Okullar yaptık. Bir sürü işler yaptık. Ramazan ayı başlayacak, bu irtibat ofisleri sahurlara kadar açık kalacak. Sabahlara kadar ışıkları yanacak. Anlatacağız, anlatıp sahada ifade etmek durumundayız. Bugüne kadarki destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Durmak yola devam" şeklinde konuştu.

"PROJELERİ GEÇTİK BARİ SLOGANLARI ÇALMAYIN"
Rakip partilerin kendi sloganlarını kullandığını söyleyen AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank,"Alinur başkanımızın seçim irtibat ofisini açıyoruz. Onun projelerine, hizmetlerine yetişmeye emin olun hiçbirinin takati yetmez. O kadar beceriksizler ki bırakın proje üretmeyi bizim vizyoner belediye başkanımızın sloganını bile çalmaya çalışıyorlar. 'İşimiz gücümüz Bursa' 2 aydır bizim belediye başkanımız bu sloganı kullanıyor. Projeleri geçtik bari sloganlarımızı çalmayın" dedi. Konuşmalar sonrası açılış kurdelesi kesilerek toplu fotoğraf çekildi.

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