Video Haber Bursa'da 600 polisle şok baskın! Çete üyesi 10 kişi tutuklandı... | Video

Bursa'da 600 polisle şok baskın! Çete üyesi 10 kişi tutuklandı... | Video

Bursa'da 600 polisle şok baskın! Çete üyesi 10 kişi tutuklandı... | Video
21.10.2020 | 16:03

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Emniyet güçleri yurt genelinde uyuşturucu çetelerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. Son olarak Bursa’da, aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu 600 polisle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10’u, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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