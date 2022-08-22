Video Haber Bursa'da 70 yıllık tarihi çınar kamyonun çarpmasıyla devrildi | Video
Bursa'da 70 yıllık tarihi çınar kamyonun çarpmasıyla devrildi | Video

Bursa'da 70 yıllık tarihi çınar kamyonun çarpmasıyla devrildi | Video

22.08.2022 | 19:08

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Bursa'da 70 yıllık çınar ağacı kamyonun çarpması sonrası devrildi. Kaza sonucu 1 kişi yaralanırken, çınar ağacının devrilme anı saniye saniye kameraya yansıdı.

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