Video Haber Bursa'da anne ve kızı ezen çöp kamyonu sürücüsü "asli kusurlu" bulundu | Video

Bursa'da anne ve kızı ezen çöp kamyonu sürücüsü "asli kusurlu" bulundu | Video

Bursa'da anne ve kızı ezen çöp kamyonu sürücüsü
12.07.2020 | 11:46

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Bursa'da çöp kamyonuyla çarptığı 1,5 yaşındaki çocuğun ölümüne, annesinin de yaralanmasına neden olan sürücü, bilirkişi raporunda asli kusurlu bulundu. Kaza, 17 Haziran Çarşamba günü, Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Filiz Deniz(27), kızı Ebrar Nisa Deniz ile bisiklet sürmek için sokağa çıktı. Çöp kamyonunun sokağa döneceğini fark eden Filiz Deniz, kızı ile birlikte yolun kenarına geçerek beklemeye başladı. Çöp kamyonu sürücüsü Ünsal A. sokağa girmek istediği sırada anne ve kızı fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne kız kamyonun altında kalırken, çevredeki vatandaşların ikazı üzerine kamyon sürücüsü geri manevra yaparak çekildi. Çöp kamyonunun altına kalan anne ve kızı, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Ağır yaralı olarak Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ebrar Nisa Deniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ayaklarında kırık oluşan Filiz Deniz ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Ünsal A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne kızın kamyonun altında kalma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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