Video Haber Bursa'da ATM'leri parçalayan kadından şok açıklama "Annem ölünce babam..." | Video

Bursa'da ATM'leri parçalayan kadından şok açıklama "Annem ölünce babam..." | Video

Bursa'da ATM'leri parçalayan kadından şok açıklama
01.05.2020 | 15:20
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Bursa'da annesinden kalan mirası babası vermeyince sinir krizi geçiren kadın banka ATM'lerini çekiçle parçaladı. Sağlık ekiplerinin sakinleştirici iğnesiyle kontrol altına alınan kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadesinde suçunu kabul eden kadın cinnet getirdiğini belirtti. Genç kadının emniyette 11 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz gün Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nurcan Taş, annesinden kalan mirası babasının kendisine vermediğini hatırlayarak sinir krizi geçiren kadın evinde bulunan çekici alarak evden çıktı. Altıparmak Caddesi üzerinde bulunan ATM'lerin yanına gelen kadın yanında getirdiği çekiçle ATM'lere saldırdı. Öfkeden gözü bir şey görmeyen kadın çekiç ile ATM'lerin ekranlarına saldırarak tuzla buz etti. Öfkeli kadını gören kadını gören vatandaşlar polise haber verdi. Polis ekipleri gelene kadar cinnet getiren kadına kimse müdahale edemedi. Olay yerine gelen polis ekipleri kadına müdahale etmekte zorlanınca olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Nurcan Taş'a sakinleştirici iğne vurdu. İğneden sonra sakinleşen kadın kontrol altına alınarak ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sonrasında emniyete götürülen Nurcan Taş ifadesinde, "Annem öldükten sonra bana da babama da miras kaldı. Ancak babam benim paramı bana vermedi. Daha önce çok kez paramı istedim. Hepsinde de olumsuz cevap verdi. Babamla yine bu konuda tartıştık. Sinirlerime hakim olamayarak evden aldığım keserle ATM'lere gittim. Çok sinirliydim, önüme gelen tüm ATM'lere zarar verdiğimi kabul ediyorum" dediği öğrenildi.


Nurcan Taş hakkında "mala zarar verme" suçundan işlem başlatıldı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Nurcan Taş'ın emniyet müdürlüğünde 11 suç kaydının da bulunduğu bildirildi.


Öte yandan tamamen kullanılmaz hale gelen 8 ATM'den birisinin bugün faaliyete başladığı, diğerleri için de bankaların teknik ekiplerinin beklendiği öğrenildi.

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