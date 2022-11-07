Video Haber Bursa'da büyük uyuşturucu operasyonunu Bakan Soylu yönetti! "Kökü kurutuluyor" | Video
Bursa'da büyük uyuşturucu operasyonunu Bakan Soylu yönetti!

Bursa'da büyük uyuşturucu operasyonunu Bakan Soylu yönetti! "Kökü kurutuluyor" | Video

07.11.2022 | 08:55

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da 1750 polisin, 2 helikopter, 3 İHA ve 15 narkotik köpeğinin katıldığı büyük uyuşturucu operasyonunun startını verdi. 1,5 ayda iki kez Bursa'ya gelen Bakan Soylu belirlenen 70 adreste 110 kişinin gözaltı kararı olduğunu, 95 kişiyi yakaladıklarını bildirdi. Bakan Soylu, gençleri uyuşturucu illetine buluşturmak isteyenlere müsamaha göstermeyeceklerini belirterek, "Avrupa'da uyuşturucu serbest ama sınırlarımız içinde hiçbir uyuşturucu maddenin girmemesini sağlamak için tarihin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz. Bu meselenin kökünü kurutmaya ve kökü kuruyuncaya kadar mücadeleye devam etmeye ant içtik" dedi.

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Bakan Soylu, sabah 05.30 sıralarında Bursa Emniyet Müdürlüğü'nden ekipleri uğurladı. Narkotik, çevik kuvvet, özel harekat ve asayiş ekipleirinden oluşan 1750 polis, merkez Osmangazi ilçesi Meydancık, Selimzade Mahalleleri, merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahalleleri'nde 6 aydır fiziki ve teknik takipteki uyuşturucu satıcılarının evlerine şafak operasyonu yaptı. Havadan da 2 polis helikopteri, 3 İHA gelişmeleri takip etti, ekipleri yönlendirdi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi binasında Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlarıyla kamera karşısına geçen Bakan Soylu, detayları paylaştı.

Bursa'da bir önceki kökünü kurutma operasyonunu 20 Eylül'de yaptıklarını hatırlatan Bakan Soylu şunları söyledi: "Emniyet Teşkilatı mensubu arkadaşlarımızın gayet başarılı bir şekilde yürüttüğü 20 Eylül'deki operasyondan sonra yine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte yeni bir çalışma ortaya konuldu. Bursa'da bu sabah itibarıyla 1730 kahraman arkadaşımızın katıldığı,15 narkotik, 2 helikopter, 3 İHA'nın katıldığı bir operasyon daha 05.30 itibariyle başladı. 70 adrese hedeflenildi. 110 uyuşturucu satıcısına yönelik bir operasyondu. Bu saat operasyonuyla 95'i gözaltına alındı.

perasyonlar devam ediyor. Buradan kıymetli Bursalı hemşehrilerimize ve aziz milletimize şunu söylemek istiyorum. Bir buçuk ayda ikinci gelişimiz, ikinci kökünü kurutma operasyonu. Bin defa gelmemiz icap ederse geleceğiz, bu operasyonları gerçekleştireceğiz. Aziz milletimiz rahat olsun. Avrupa'da uyuşturucu serbest. Şırıngası da serbest. Ama milletimiz olarak biz buna müsaade etmeyiz, tahammül, müsamaha göstermeyiz. Hedefimiz sınırımızın içerisine hiçbir uyuşturucu maddenin girmemesini sağlamak, bunu temin etmek istiyoruz. Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz. Haftada ortalama 5 bin uyuşturucu satıcısını gözaltına alıyoruz. Bu konuda arkadaşlarımız, emniyet teşkilatı, jandarma teşkilatı büyük gayret gösteriyor
Dün Diyarbakır'da 1900 kilogram üzerinde esrar ele geçirildi. Bu mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. İrademiz kararlılığımız var. Gençlerimizi bu illete buluşturmak isteyenlere müsamaha göstermeyeceğiz. Gereğini yerine getiriyoruz ve getirmeye hep birlikte devam edeceğiz. Milletimiz ,Türk Polisi, jandarma teşkilatı, güvenlik güçleri, hükümetimiz ve bizlere itimat etsin. Bu meselenin kökünü kurutmaya ve bu meselenin kökü kurayana kadar mücadeleyi devam etirmeye ant içtik. Cenabı Allah yardımcımız olsun"

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