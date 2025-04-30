Bursa'da makas atarak ilerleyen otomobil trafiği tehlikeye düşürdü | Video
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, trafikte tehlikeli hareketler yapan bir otomobil sürücüsü, 11 Eylül Bulvarı üzerinde makas atarken orta şeritte ilerleyen bir ticari araca çarptı. Çarpmanın ardından durmadan yoluna devam eden sürücünün o anları kameraya saniye saniye yansıdı.
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