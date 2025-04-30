Video Haber Bursa'da makas atarak ilerleyen otomobil trafiği tehlikeye düşürdü | Video
Bursa'da makas atarak ilerleyen otomobil trafiği tehlikeye düşürdü | Video

Bursa'da makas atarak ilerleyen otomobil trafiği tehlikeye düşürdü | Video

30.04.2025 | 08:49

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, trafikte tehlikeli hareketler yapan bir otomobil sürücüsü, 11 Eylül Bulvarı üzerinde makas atarken orta şeritte ilerleyen bir ticari araca çarptı. Çarpmanın ardından durmadan yoluna devam eden sürücünün o anları kameraya saniye saniye yansıdı.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BDB 16 plakalı aracın sürücüsü ana yolda aşırı hızla makas atarak ilerlerken, orta şeritte ilerleyen hafif ticari araca çarpıp yoluna devam etti. O anlar kameraya yansırken, ticari aracın sürücüsü, "Yanımda 4 yaşında kardeşim vardı. O anı hala atlatamadı. Böyle trafik magandalarına gereken ceza verilmeli" diye konuştu. O görüntüler üzerine polis sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı.
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