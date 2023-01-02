Bursa'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Bursa'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yanarken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.