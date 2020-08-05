Bursa'da yol kenarında servis bekleyen işçi ölümden saniyelerle kurtuldu | Video

Bursa'da servis bekleyen bir işçi minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, sabah 09.00 sıralarında Bursa-İzmir yolu Bursa istikameti Sırameşeler Metro İstasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içi boş servis minibüsü sağ şeritte ilerlerken sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu kaldırıma çıktı. O sırada kaldırımda servis bekleyen bir işçi üzerine doğru gelen minibüsü fark ederek son anda kendini yola atarak kurtulmayı başardı. Kaldırıma çıkan minibüs ise önce aydınlatma direğine daha sonrasında yaya üst geçidinin ayağına çarparak durabildi. Kaza yapan minibüsün sürücü aracından inerek yerde yatan adamın yanına geldi. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaza Bursa-İzmir yolu Bursa'ya geliş istikametini kısa süreliğine trafiğe kapanırken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yara almadan kurtulan vatandaş olay yerindeki tedavisinin ardından tedbir amaçlı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. Trafik polislerinin müdahalesi sonucu kapanan yol tekrardan trafiğe açıldı.