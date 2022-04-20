Bursa'daki bombalı saldırının hemen ardından yaşananlar kamerada | Video

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 07.30 sıralarında el yapımı patlayıcı ile terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda otobüs ağır hasar alırken, 1 infaz koruma memuru şehit oldu. Saldırı sırasında 1'i ağır 4 personel de yaralandı.