Bursa'daki sokak röportajı sosyal medyayı salladı! Türkiye'yi karalamaya çalışanlara tokat gibi sözler | Video

Bursa'daki bir kadın, sokak röportajında Türkiye'yi karalamaya çalışan sorulara verdiği cevaplarla sosyal medyada olay oldu! Sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına giren videoda; elindeki mikrofonla Türkiye'yi karalamaya çalışan sorular soran şahıs bakın nasıl cevaplar aldı...