Bursa'daki telefon hırsızlığı anbean görüntülendi | Video
Bursa'da bir AVM'ye dadanan hırsız, esnaf ve müşterilerinin kabusu oldu. 'Pes' dedirten hırsızlık anları an be an kameralara yansıdı. Telefonun içindeki bilgilerin kendisi için değerli olduğu söyleyen mağdur kadın, "Çalan kişiye sesleniyorum telefonun fiyatı neyse ben vereyim sana yeter ki telefonumu satma bana getir" dedi.
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