Burundan sprey koronavirüs aşısı açıklaması "Yeni mutantlara karşı hızla..."
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Geçen hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Faz 1 çalışmasına başlanacağını açıkladığı ve dün de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın "Yıl içinde kullanıma sunulması" planlanıyor" diyerek müjdesini verdiği yerli "intranazal", yani burundan sprey şeklinde tasarlanan Kovid aşısının tüm detaylarını aşıyı geliştiren ekip açıklamıştı. Aşıyı geliştiren Nanografi AŞ.'den yapılan açıklamada, başarılı olması halinde aşının yılda 250 milyon doz üretilebileceği ve aynı zamanda mutant virüslere karşı da hızla modifiye edilebileceği vurgulandı.