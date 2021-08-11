Buse Naz Çakıroğlu A Spor'a konuştu | Video

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Gün Ortası programına katılarak A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye döndükten sonra çok güzel tepkilerle karşılaştığını belirten Çakıroğlu, "Çok güzel geri dönüşler alıyorum. Bu benim çocukluk hayalimdi. Artık büyüdüğümü ve önümde daha önemli bir dönem olduğunu hissediyorum." dedi.