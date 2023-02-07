Video Haber Büyük çaba, inanılmaz kurtuluş...9 yaşındaki çocuk 28 saat sonra böyle kurtarıldı | Video
Büyük çaba, inanılmaz kurtuluş...9 yaşındaki çocuk 28 saat sonra böyle kurtarıldı | Video

Büyük çaba, inanılmaz kurtuluş...9 yaşındaki çocuk 28 saat sonra böyle kurtarıldı | Video

07.02.2023 | 21:03

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama-kurtarma ekipleri deprem bölgesinde 28 saat sonra 9 yaşındaki çocuğa, 25 saat sonra da 5 yaşındaki bir çocuğa sağ olarak ulaşmayı başardı. Ekipler toplamda 7 vatandaşı enkaz altından sağ kurtardı.

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