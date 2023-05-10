Video Haber Büyük İstanbul Mitingi’ne giderken görüntülenen Hüseyin Bayraktar’a TOGG sürprizi | Video
Büyük İstanbul Mitingi’ne giderken görüntülenen Hüseyin Bayraktar’a TOGG sürprizi | Video

Büyük İstanbul Mitingi’ne giderken görüntülenen Hüseyin Bayraktar’a TOGG sürprizi | Video

10.05.2023 | 18:35

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Büyük İstanbul Mitingi’ne giderken görüntülenen Hüseyin Bayraktar’ı ziyaret etti. Daha sonra da TOGG'a bindirip gezdirdi. Bahçelievler’de TOGG'a binen ilk vatandaş Bayraktar oldu.

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