Video Haber Büyük Zaferin 103'üncü yıl dönümü: Başkan Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti! | Video
Büyük Zaferin 103'üncü yıl dönümü: Başkan Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti! | Video

Büyük Zaferin 103'üncü yıl dönümü: Başkan Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti! | Video

30.08.2025 | 11:31

Büyük Zaferin 103'üncü yıl dönümü coşku ve heyecanla kutlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Başkan Erdoğan; "Coğrafyamızı istikrarsızlığa sürükleme planları karşısında devletimiz kendi güvenliği ve vatandaşlarının huzuru için her türlü tedbiri almaktadır" ifadelerine yer verdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Büyük Zaferin 103’üncü yıl dönümü: Başkan Erdoğan Anıtkabir’i ziyaret etti! | Video 20:46
Büyük Zaferin 103'üncü yıl dönümü: Başkan Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti! | Video 30.08.2025 | 11:31
Bakan Ersoy paylaştı: İşte Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk kez yayımlanan görüntüleri! | Video 00:34
Bakan Ersoy paylaştı: İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez yayımlanan görüntüleri! | Video 30.08.2025 | 10:03
MSB’den 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı | Video 03:47
MSB’den 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı | Video 30.08.2025 | 09:48
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan İsrail için boykot çağrısı: İşgalci Siyonistlerin malları kullanılmamalı | Video 01:20
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan İsrail için boykot çağrısı: "İşgalci Siyonistlerin malları kullanılmamalı" | Video 29.08.2025 | 16:41
CHP’li belediye başkanı, taş döşemek istemeyen zabıtaları sopayla darbetti! O anlar kamerada | Video 00:55
CHP'li belediye başkanı, taş döşemek istemeyen zabıtaları sopayla darbetti! O anlar kamerada | Video 29.08.2025 | 16:17
TBMM Gazze için toplandı! Bakan Fidan: İsrail’in işlediği suçlar cezasız kalmamalı | Video 25:23
TBMM Gazze için toplandı! Bakan Fidan: "İsrail'in işlediği suçlar cezasız kalmamalı" | Video 29.08.2025 | 14:53
TBMM Gazze için toplandı! Kurtulmuş: İsrail’in BM üyeliği askıya alınmalı | Video 11:09
TBMM Gazze için toplandı! Kurtulmuş: "İsrail'in BM üyeliği askıya alınmalı" | Video 29.08.2025 | 14:51
Mamak’ta CHP skandalı: Belediye araçları delege seçiminde yakalandı! | Video 00:35
Mamak’ta CHP skandalı: Belediye araçları delege seçiminde yakalandı! | Video 29.08.2025 | 14:06
SON DAKİKA: Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı! | Video 10:31
SON DAKİKA: Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı! | Video 29.08.2025 | 10:55
Çekmeköy’de TIR jandarma aracını biçti: 5 yaralı 00:24
Çekmeköy’de TIR jandarma aracını biçti: 5 yaralı 28.08.2025 | 22:47
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 22:54
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 28.08.2025 | 18:25
Milli Uçak Gemisi için tarihi gün! Kaynağı Başkan Erdoğan bizzat yaptı 04:40
Milli Uçak Gemisi için tarihi gün! Kaynağı Başkan Erdoğan bizzat yaptı 28.08.2025 | 18:16
Selçuk Bayraktar’dan TEKNOFEST Mavi Vatan’da açıklamalar | Video 08:00
Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST Mavi Vatan'da açıklamalar | Video 28.08.2025 | 16:10
İstanbul’da 10 ilçede suç çetelerine eş zamanlı operasyon düzenlendi: 29 şüpheli yakalandı | Video 03:46
İstanbul’da 10 ilçede suç çetelerine eş zamanlı operasyon düzenlendi: 29 şüpheli yakalandı | Video 28.08.2025 | 14:56
TEKNOFEST Mavi Vatan bugün kapılarını açıyor | Video 05:30
TEKNOFEST Mavi Vatan bugün kapılarını açıyor | Video 28.08.2025 | 13:11
Beyoğlu’nda Özgür Özel’in mitinginde darbe çağrısı! Polise böyle saldırdılar | Video 01:32
Beyoğlu’nda Özgür Özel’in mitinginde darbe çağrısı! Polise böyle saldırdılar | Video 28.08.2025 | 10:33
Çelik Kubbe nedir? Bileşenlerinde neler var? | Video 05:32
Çelik Kubbe nedir? Bileşenlerinde neler var? | Video 28.08.2025 | 09:18
İstanbul’da uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı | Video 00:51
İstanbul’da uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı | Video 28.08.2025 | 08:29
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 31:56
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 27.08.2025 | 18:42
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Çelik Kubbe paylaşımı | Video 02:56
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Çelik Kubbe" paylaşımı | Video 27.08.2025 | 15:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY