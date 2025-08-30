Büyük Zaferin 103'üncü yıl dönümü: Başkan Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti! | Video
Büyük Zaferin 103'üncü yıl dönümü coşku ve heyecanla kutlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Başkan Erdoğan; "Coğrafyamızı istikrarsızlığa sürükleme planları karşısında devletimiz kendi güvenliği ve vatandaşlarının huzuru için her türlü tedbiri almaktadır" ifadelerine yer verdi.
