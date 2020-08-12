Video Haber Büyükada'da 3 katlı binanın çatısında yangın | Video

Büyükada'da 3 katlı binanın çatısında yangın | Video

Büyükada'da 3 katlı binanın çatısında yangın | Video
12.08.2020 | 16:03

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Büyükada'da 3 katlı binanın çatısında yangın | Video 00:41
Büyükada'da 3 katlı binanın çatısında yangın | Video 12.08.2020 | 16:03
Şile'de denize giren iki kardeş boğuldu | Video 03:38
Şile'de denize giren iki kardeş boğuldu | Video 12.08.2020 | 15:58
CHP'li vekillerin basın toplantısını bitiren soru! Kimden korkuyorsunuz? | Video 00:25
CHP'li vekillerin basın toplantısını bitiren soru! "Kimden korkuyorsunuz?" | Video 12.08.2020 | 15:14
Son Dakika Haberi | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan - Mısır anlaşmasına tepki | Video 01:32
Son Dakika Haberi | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan - Mısır anlaşmasına tepki | Video 12.08.2020 | 15:07
Okullar 31 Ağustos’ta açılacak mı? Gözler Bilim Kurulu kararında! | Video 13:21
Okullar 31 Ağustos’ta açılacak mı? Gözler Bilim Kurulu kararında! | Video 12.08.2020 | 12:37
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık’a kepçe şoku! Faciadan dönüldü | Video 02:25
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık’a kepçe şoku! Faciadan dönüldü | Video 12.08.2020 | 12:21
Son Dakika Haberi | CHP'li Muharrem İnce kendisini şantaj yapmakla suçlayan CHP'li Murat Karayalçın'la görüştü | Video 01:59
Son Dakika Haberi | CHP'li Muharrem İnce kendisini şantaj yapmakla suçlayan CHP'li Murat Karayalçın'la görüştü | Video 12.08.2020 | 12:18
Evin bahçesindeki yılan panik yaşattı | Video 00:50
Evin bahçesindeki yılan panik yaşattı | Video 12.08.2020 | 12:13
Son dakika | Yunan askerinin ateş açıp, 3 kişiyi yaraladığı olayla ilgili şok görüntüler ortaya çıktı | Video 00:43
Son dakika | Yunan askerinin ateş açıp, 3 kişiyi yaraladığı olayla ilgili şok görüntüler ortaya çıktı | Video 12.08.2020 | 12:08
Son dakika haberi | MHP Lideri Bahçeli'den ekonomi yönetimine destek Döviz kurlarının yükselişine sevinenler... | Video 00:23
Son dakika haberi | MHP Lideri Bahçeli'den ekonomi yönetimine destek "Döviz kurlarının yükselişine sevinenler..." | Video 12.08.2020 | 11:42
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın, tişörtünü kaldırıp dans ettiği görüntüler sosyal medyayı salladı | Video 00:16
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın, tişörtünü kaldırıp dans ettiği görüntüler sosyal medyayı salladı | Video 12.08.2020 | 11:30
Son Dakika Haberi: Operasyona çıkan Mehmetçiklerden yürekleri titreten ant | Video 01:34
Son Dakika Haberi: Operasyona çıkan Mehmetçiklerden yürekleri titreten ant | Video 12.08.2020 | 11:15
Son Dakika Haberi | 'Yıldırım 5 Operasyonu' başlatıldı | Video 00:35
Son Dakika Haberi | 'Yıldırım 5 Operasyonu' başlatıldı | Video 12.08.2020 | 10:45
Arkadaşını otomobilde bıçaklayıp öldürdü! | Video 00:45
Arkadaşını otomobilde bıçaklayıp öldürdü! | Video 12.08.2020 | 10:49
Son Dakika Haberi: Emekli Korgeneral'dan canlı yayında flaş açıklama 'Yunanistan kaybedecek' | Video 09:27
Son Dakika Haberi: Emekli Korgeneral'dan canlı yayında flaş açıklama 'Yunanistan kaybedecek' | Video 12.08.2020 | 10:32
Son Dakika Haberi | Gram altın, çeyrek altın fiyatları daha ne kadar düşecek? 12 Ağustos 2020 Çarşamba | Video 01:45
Son Dakika Haberi | Gram altın, çeyrek altın fiyatları daha ne kadar düşecek? (12 Ağustos 2020 Çarşamba) | Video 12.08.2020 | 10:27
Film gibi soygun! Adana'da kadın kılığındaki hırsızların kuyumcu soygunu kamerada | Video 02:50
Film gibi soygun! Adana'da kadın kılığındaki hırsızların kuyumcu soygunu kamerada | Video 12.08.2020 | 10:32
Alacaklısını elindeki tabancayla kovalarken 3 kişiyi vurdu | Video 03:51
Alacaklısını elindeki tabancayla kovalarken 3 kişiyi vurdu | Video 12.08.2020 | 10:28
Son dakika: Yunanistan'da NAVTEX alarmı! Oruç Reis göreve başladı, Atina'da toplantı üstüne toplantı | Video 01:27
Son dakika: Yunanistan'da NAVTEX alarmı! Oruç Reis göreve başladı, Atina'da toplantı üstüne toplantı | Video 12.08.2020 | 10:12
İstanbul’da yasadışı silah ticareti operasyonu: 2 tutuklama | Video 00:18
İstanbul’da yasadışı silah ticareti operasyonu: 2 tutuklama | Video 12.08.2020 | 09:39

Büyükada'da 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirilirken, çıkan dumanlar Kartal, Dragos Sahili'nden de görüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA