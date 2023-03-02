Büyükçekmece'de alev topuna dönen otomobil kamerada | Video
Büyükçekmece'de bir otomobil yokuş çıktığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle motorundan dumanlar yükseldi. Kısa sürede alev topuna dönen otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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