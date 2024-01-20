Video Haber Büyükçekmece'de CHP'li Hasan Akkuş tarafından boğazı sıkılan Nebiha Yetimoğlu yaşadıklarını anlattı
Büyükçekmece'de CHP'li Hasan Akkuş tarafından boğazı sıkılan Nebiha Yetimoğlu yaşadıklarını anlattı

Büyükçekmece'de CHP'li Hasan Akkuş tarafından boğazı sıkılan Nebiha Yetimoğlu yaşadıklarını anlattı

20.01.2024 | 20:00

Büyükçekmece Belediyesindeki rüşvet operasyonu sırasında CHP'li Hasan Akkuş tarafından boğazı sıkılan ve sözlü hakarete uğrayan Nebiha Yetimoğlu, yaşadıklarını anlattı.

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