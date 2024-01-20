Büyükçekmece'de CHP'li Hasan Akkuş tarafından boğazı sıkılan Nebiha Yetimoğlu yaşadıklarını anlattı
Büyükçekmece Belediyesindeki rüşvet operasyonu sırasında CHP'li Hasan Akkuş tarafından boğazı sıkılan ve sözlü hakarete uğrayan Nebiha Yetimoğlu, yaşadıklarını anlattı.
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