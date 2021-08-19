Video Haber Büyükçekmece’de eski karısını öldüren zanlı kamerada | Video

Büyükçekmece’de eski karısını öldüren zanlı kamerada | Video

Büyükçekmece’de eski karısını öldüren zanlı kamerada | Video
19.08.2021 | 17:58

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Büyükçekmece’de eski eşini öldüren katil zanlısının gözaltına alınma ve cinayet sonrası anları güvenlik kameralarına yansıdı. Zanlı Metin Esin’in rahat tavırları dikkat çekti.

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