Video Haber Büyükçekmece'de İSKİ'nin çalışması trafiği felç etti, peş peşe kazalar yaşandı | Video
Büyükçekmece'de İSKİ'nin çalışması trafiği felç etti, peş peşe kazalar yaşandı | Video

Büyükçekmece'de İSKİ'nin çalışması trafiği felç etti, peş peşe kazalar yaşandı | Video

11.04.2023 | 16:36

BÜYÜKÇEKMECE D-100 karayolunda İSKİ ekiplerinin çalışması sabah ve  akşam saatlerinde trafiği felç etti. D-100 karayolundaki sıkışıklık, Büyükçekmece'nin ara sokaklarında da trafiği kilitledi. Gece saatlerinde yetersiz önlemler nedeniyle peş peşe kazalar yaşandı. Kazalar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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BÜYÜKÇEKMECE D-100 karayolunda İSKİ ekiplerinin çalışması sabah ve akşam saatlerinde trafiği felç etti. D-100 karayolundaki sıkışıklık, Büyükçekmece'nin ara sokaklarında da trafiği kilitledi. Gece saatlerinde yetersiz önlemler nedeniyle peş peşe kazalar yaşandı. Kazalar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İSKİ ekipleri Silivri - Büyükçekmece istikameti D-100 karayolunda 6 Nisan'da altyapı çalışması başlattı. Çalışma nedeniyle Büyükçekmece istikametinde bazı şeritler trafiğe kapatıldı. Trafik, yan yol ve Edirne istikametinden çift yönlü sağlanıyor. Bölgede yağmurun etkisiyle, gün içinde trafik akışı iki yönde de sıkışık. Sabah ve akşam saatlerinde ise trafik tamamen felç oluyor. Büyükçekmece'nin ara sokaklarına girmek de çıkmak da imkansız hale geliyor. Pazartesi akşamı, yolu Büyükçekmece'den geçenlerin hiç biri, trafik engeline aşıp iftara yetişemedi. Çalışma yapılan noktada, yetersiz uyarı işareti ve aydınlatma nedeniyle, peş peşe yaşanan kazalar cep telefonu kamerasına da yansıdı.

"ZAMANLAMA ÇOK YANLIŞ"
Çevre sakinlerinden Mehmet Aygün çalışma alanında ışıklandırmanın yetersiz olduğunu öne sürerek, ?Burada yapılan çalışma çok zamansız yapılan bir çalışma. Çalışmanın yapıldığı alanda yeterli ışıklandırma olmadığı için akşam burada kaza çok oluyor. Burada kaza doğal gibi olmaya başladı. Millet şikayetçi, trafik aşırı yoğun. Çalışmalar tam olarak Pazartesi günü başladı, yüzden insanlar işe, okula gidemedi. Kesinlikle burada gece ışıklandırmanın yapılması gerekiyor. Ramazan ayı dolayısıyla ekstra yoğunluk oldu. Zamanlama çok yanlış" dedi. Çalışmanın yapıldığı caddede fırında çalışan Ümit Çimen, ?Bu noktada sabaha kadar 7-8 tane araç kaza yapıyor. 3 gündür burada 15 yakın kaza oldu. İSKİ çalışma yapıyor geceleri bütün araçlar duruyor. Ramazan ayında insanlara işkence, akşam insanlar iftara yetişemiyor. Gece yollar boş oluyor bu çalışma gece yapılabilirdi. Gündüz bu insanlara işkence oluyor" diye konuştu.

İSKİ'DEN ŞİKAYETLERE YAZILI AÇIKLAMA
Bu arada trafik yoğunluğu nedeniyle sosyal medyada yapılan şikayet içeren paylaşımlara İSKİ yine sosyal medya hesabından yazılı açıklamayla cevap verdi. Yapılan açıklamada, ?Altyapı çalışmaları gerekli izinlerin alınmasının ardından belirli bir program dahilinde, inşa tekniği ve zamanlaması bakımından en uygun şartlarda, mümkün olan en kısa zamanda gerçekleştirilmektedir. Bahse konu adresteki çalışma ise idaremiz iş programında olup en kısa zamanda tamamlanacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, bilgilerinize sunarız" denildi. Bu arada çalışmaların nisan ayı sonunda bitirilmesi planlandığı öğrenildi.

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