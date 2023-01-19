Video Haber Büyükçekmece’de nefes kesen kovalamaca kamerada | Video
Büyükçekmece’de nefes kesen kovalamaca kamerada | Video

Büyükçekmece’de nefes kesen kovalamaca kamerada | Video

19.01.2023 | 21:05

Büyükçekmece’de sahte belge düzenleme ve uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından aranan 4 şahıs, jandarma ekipleri ile yaşadıkları kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı. Bindikleri aracın lastiklerine ateş edilerek durdurulmak istenen şahısların kaçmaya çalıştığı anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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