Büyükçekmece’de nefes kesen kovalamaca kamerada | Video

Büyükçekmece’de sahte belge düzenleme ve uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından aranan 4 şahıs, jandarma ekipleri ile yaşadıkları kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı. Bindikleri aracın lastiklerine ateş edilerek durdurulmak istenen şahısların kaçmaya çalıştığı anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.