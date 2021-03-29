Büyükçekmece'de yanan 3 katlı villanın Mısırlı iş insanına ait olduğu belirlendi | Video

İstanbul Büyükçekmece'de site içerisinde bulunan 3 katlı villanın üçüncü katında yangın çıktı. Yangın sırasında iş insanı ve yanındaki bir kişi birkaç metre yükseklikteki balkondan atlayarak kurtuldu. Aşağı atlayan iki kişinin ise yaralandığı ifade edildi.