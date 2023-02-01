Çad, yarın İsrail’de büyükelçilik açacak | Video
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Çad’ın Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Muhammed İdris Debi Itno’nun bir araya geldiği bildirilerek, Çad’ın yeniden tesis edilen diplomatik ilişkilerin ardından yarın İsrail’de büyükelçilik açacağı aktarıldı.
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