Caddede terör estirdiler: Biri pideciden satırı, diğeri döner bıçağını kaptı | Video
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 kişi arasında başlayan tartışma, birden bıçaklı kavgaya dönüştü. Şahıslardan biri pideciden aldığı satırla, diğeri ise döner bıçağı ile cadde üzerine adeta terör estirdi. Şahısların ellerindeki kesici aletle caddede koşmaları ise güvenlik kameralarına yansıdı.