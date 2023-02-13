Çadırları TSK ısıtıyor | Video

Depremin merkez üssü olan Pazarcık’ta afet çadırlarını Türk Silahlı Kuvvetleri ısıttı. Yüzlerce çadırın olduğu bölgeye Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı askerler, soba ve jeneratör taşıdı.