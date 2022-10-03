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Çağlayan adliyesinde intihar girişimi | Video 03.10.2022 | 17:55
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İstanbul Adalet Sarayı’nda Fas uyruklu erkek bir kişi intihar girişiminde bulundu. Adliyenin zemin katından 2 kata düşen kişi yaralandı. İntihar nedeni bilinmeyen erkek şahıs yapılan ilk müdahale ardından hastaneye kaldırıldı.