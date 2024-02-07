Video Haber Çağlayan Adliyesi'nde polise silahlı saldırı girişiminde gözaltı sayısı 90’a yükseldi | Video
Çağlayan Adliyesi'nde polise silahlı saldırı girişiminde gözaltı sayısı 90’a yükseldi | Video

Çağlayan Adliyesi'nde polise silahlı saldırı girişiminde gözaltı sayısı 90’a yükseldi | Video

07.02.2024 | 14:41

İstanbul Adalet Sarayı’ndaki kontrol noktasına terör örgütü DHKP/C üyesi 2 terörist tarafından dün gerçekleştirilen saldırı girişimine ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 90’a yükseldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına dün sabah 11.49 sıralarında silahla ateş açan terör örgütü DHKP/C üyesi 2 terörist, polisle çıkan çatışmada ölü ele geçirilmiş, bir vatandaş hayatını kaybederken, 3'ü polis 6 kişi ise yaralanmıştı. Saldırının ardından dünden bu yana olayla bağlantılı kişilere yönelik İstanbul'da zincirleme operasyonlar yapıldı.

İstihbarat Şube ve TEM ekiplerince 67 adrese peş peşe baskın yapıldı. İkitelli, Küçükçekmece, Sarıyer Armutlu Mahallesi, Beyoğlu Okmeydanı ve Esenyurt başta olmak üzere pek çok noktada dünden bu yana devam eden operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 90'a yükseldiği öğrenildi.
Adalet Sarayı C Kapısı önündeki polis kontrol noktasında gerçekleştirilen saldırı girişiminin failleri, adliyeye metrobüs ile geldikleri, toplu taşımaya Esenyurt'ta bir duraktan bindikleri saptandı. Kontrol noktasındaki polislerin karşılık vermesiyle etkisiz hale getirilen iki teröristin üzerlerinde ve çantasında 48 tabanca mermisi, 56 plastik kelepçe, bomba süsü verilmiş bir düzenek, bandaj, örgütsel içerikli pankart ile 2 biber gazı ele geçirildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çağlayan Adliyesi’nde polise silahlı saldırı girişiminde gözaltı sayısı 90’a yükseldi | Video 14:54
Çağlayan Adliyesi'nde polise silahlı saldırı girişiminde gözaltı sayısı 90’a yükseldi | Video 07.02.2024 | 14:41
Başkan Erdoğan Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları’nı tanıttı | Video 11:03
Başkan Erdoğan Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları'nı tanıttı | Video 07.02.2024 | 15:19
Başkan Erdoğan: Teröristlerin en büyük siyasi hamisi CHP yöneticileridir | Video 24:07
Başkan Erdoğan: "Teröristlerin en büyük siyasi hamisi CHP yöneticileridir" | Video 07.02.2024 | 15:06
CHP-DEM-Kandil üçgeninde kirli pazarlık! Başak Demirtaş’ın çekilmesinin sebebi Kandil mi? | Video 01:57
CHP-DEM-Kandil üçgeninde kirli pazarlık! Başak Demirtaş'ın çekilmesinin sebebi Kandil mi? | Video 07.02.2024 | 12:41
Bu fotoğraf ilk kez A Haber’de! Adliye saldırganları, canlı yayın yapacaklarmış | Video 12:35
Bu fotoğraf ilk kez A Haber'de! Adliye saldırganları, canlı yayın yapacaklarmış | Video 07.02.2024 | 12:29
Bakan Yerlikaya: “Elazığ ve Konya’da 2 organize suç örgütü çökertildi” | Video 01:22
Bakan Yerlikaya: “Elazığ ve Konya’da 2 organize suç örgütü çökertildi” | Video 07.02.2024 | 08:43
Gevaş’ta yola çığ düştü 01:30
Gevaş’ta yola çığ düştü 06.02.2024 | 22:48
Afyonkarahisar’da zincirleme trafik kazası kamerada: 10 yaralı 01:31
Afyonkarahisar’da zincirleme trafik kazası kamerada: 10 yaralı 06.02.2024 | 23:07
Borçka’da sel hasara neden oldu, cemaat camide mahsur kaldı 08:06
Borçka’da sel hasara neden oldu, cemaat camide mahsur kaldı 06.02.2024 | 22:22
Asrın felaketinde hayatını kaybedenler için dua edilirken gözyaşlarını tutamadı 02:20
Asrın felaketinde hayatını kaybedenler için dua edilirken gözyaşlarını tutamadı 06.02.2024 | 21:32
Osmaniye’de Miraç Kandil’inde camiler dolup taştı 01:42
Osmaniye'de Miraç Kandil'inde camiler dolup taştı 06.02.2024 | 21:32
Bakan Güler, Irak’ta, Bağdat Büyükelçiliğini ziyaret etti 00:27
Bakan Güler, Irak’ta, Bağdat Büyükelçiliğini ziyaret etti 06.02.2024 | 21:32
Depremin merkez üssünde Miraç Kandili idrak edildi 03:00
Depremin merkez üssünde Miraç Kandili idrak edildi 06.02.2024 | 21:32
SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya’dan Adliye’deki terör saldırısıyla ilgili açıklama: 40 gözaltı 04:01
SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya'dan Adliye'deki terör saldırısıyla ilgili açıklama: 40 gözaltı 06.02.2024 | 19:57
Adliyedeki saldırganların çantalarından ve üzerlerinden çıkanlar belli oldu 00:30
Adliyedeki saldırganların çantalarından ve üzerlerinden çıkanlar belli oldu 06.02.2024 | 18:09
AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum’dan depremzede aileye ziyaret 03:25
AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum'dan depremzede aileye ziyaret 06.02.2024 | 18:08
Kars-Ardahan yolu ulaşıma kapatıldı 04:12
Kars-Ardahan yolu ulaşıma kapatıldı 06.02.2024 | 18:08
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Polisimizin dikkati faciayı önledi 07:59
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Polisimizin dikkati faciayı önledi 06.02.2024 | 17:15
Başkan Erdoğan’dan depremzede ailelere anlamlı ziyaret! 00:11
Başkan Erdoğan'dan depremzede ailelere anlamlı ziyaret! 06.02.2024 | 17:13
9 bin 289 konut hak sahiplerine teslim edildi! Başkan Erdoğan: Ayrımcılık yapmadık yapmayız | Video 56:14
9 bin 289 konut hak sahiplerine teslim edildi! Başkan Erdoğan: "Ayrımcılık yapmadık yapmayız" | Video 06.02.2024 | 15:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA