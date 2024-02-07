Çağlayan Adliyesi'nde polise silahlı saldırı girişiminde gözaltı sayısı 90’a yükseldi | Video 07.02.2024 | 14:41 İstanbul Adalet Sarayı’ndaki kontrol noktasına terör örgütü DHKP/C üyesi 2 terörist tarafından dün gerçekleştirilen saldırı girişimine ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 90’a yükseldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına dün sabah 11.49 sıralarında silahla ateş açan terör örgütü DHKP/C üyesi 2 terörist, polisle çıkan çatışmada ölü ele geçirilmiş, bir vatandaş hayatını kaybederken, 3'ü polis 6 kişi ise yaralanmıştı. Saldırının ardından dünden bu yana olayla bağlantılı kişilere yönelik İstanbul'da zincirleme operasyonlar yapıldı.

İstihbarat Şube ve TEM ekiplerince 67 adrese peş peşe baskın yapıldı. İkitelli, Küçükçekmece, Sarıyer Armutlu Mahallesi, Beyoğlu Okmeydanı ve Esenyurt başta olmak üzere pek çok noktada dünden bu yana devam eden operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 90'a yükseldiği öğrenildi.

Adalet Sarayı C Kapısı önündeki polis kontrol noktasında gerçekleştirilen saldırı girişiminin failleri, adliyeye metrobüs ile geldikleri, toplu taşımaya Esenyurt'ta bir duraktan bindikleri saptandı. Kontrol noktasındaki polislerin karşılık vermesiyle etkisiz hale getirilen iki teröristin üzerlerinde ve çantasında 48 tabanca mermisi, 56 plastik kelepçe, bomba süsü verilmiş bir düzenek, bandaj, örgütsel içerikli pankart ile 2 biber gazı ele geçirildi.