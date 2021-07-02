Cahit Çetin cinayetinde gözaltılar olmuştu! 10 şüpheliden 2’si tutuklandı | Video

İstanbul'da 2017 yılında öldürülen Cahit Çetin cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 1'i avukat 10 şüpheli adliyeye getirilmelerinin ardından savcılıkta ifade verdi. Aralarında Sedat Peker Suç Örgütü ile bağlantılı oldukları iddia edilen 10 şüpheliden 5’i savcılık tarafından serbest bırakılırken diğer 5 şüpheli tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlikteki sorgularının ardından ise 5 şüpheliden 2’si tutuklanırken 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.