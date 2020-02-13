Cahit Özkan “Kılıçdaroğlu, verdiği namus sözünü tutmadı” | Video
TBMM'de Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Kanun Teklifi görüşülürken Genel Kurulda gergin anlar yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun namus sözü vermesine rağmen, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin binlerce işçiyi belediyeden çıkarmasına bu sözlerle tepki gösterdi.
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