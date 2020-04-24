Can Ataklı canlı yayında eleştirdiği Ekrem İmamoğlu'dan özür diledi | Video
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Türk televizyonculuk tarihinde bir ilk yaşandı. Tele-1 Televizyonu’na ‘Neden’ isimli programı sunan Can Ataklı, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üzüldüğü gerekçesiyle canlı yayında kendisinden özür diledi. Can Ataklı, “Belediye Başkanlığı başta Ekrem İmamoğlu üzülmüşler. Üzüntü yarattıysam özür dilerim” dedi.