Can Ataklı'dan CHP için sert sözler: "CHP'nin içinde bir sürü geri zekalı var" | Video

Muhalefete yönelik eleştirileriyle gündeme gelen gazeteci Can Ataklı, CHP'lilere bir kez daha sert sözlerle yüklendi. Youtube yayınında konuşan Ataklı, "CHP'nin içinde, Erdoğan'ın yenebileceği aday olarak gördüğü için Kılıçdaroğlu'na 'aday ol' dediğini zanneden geri zekalılar var." dedi.