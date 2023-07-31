Can Ataklı’dan çirkin sözler! AK Parti seçmenini hedef aldı | Video

CHP, Muğla Akbelen'deki termik santrallerinin maden sahasının genişletilmesi için yapılan çalışmaları provokasyon malzemesi yaptı. Bölgeye giden Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'li milletvekilleri, bölge sakinleri tarafından tepkiyle karşılandı. Eleştiriye gelemeyen milletvekilleri halkla kavga ederken CHP'ye yakın isimlerden Can Ataklı AK Parti seçmenini hedef aldı. Akbelen üzerinden AK Parti seçmenine hakaret eden Can Ataklı'ya tepki yağdı