Video Haber Can Ataklı'dan İmamoğlu ve Akşener'in sarıldığı fotoğrafa yorum: "Mağduriyet var mı? Gülüyorlar, seviniyorlar" | Video
Can Ataklı'dan İmamoğlu ve Akşener'in sarıldığı fotoğrafa yorum:

Can Ataklı'dan İmamoğlu ve Akşener'in sarıldığı fotoğrafa yorum: "Mağduriyet var mı? Gülüyorlar, seviniyorlar" | Video

15.12.2022 | 15:36

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

“Uluslararası Sıfır Atık Günü” olarak tüm dünyada kutlanacak | Video 02:58
“Uluslararası Sıfır Atık Günü” olarak tüm dünyada kutlanacak" | Video 15.12.2022 | 16:13
Mahmut Övür | Başörtüsü Altı’lı Masayı sarsıyor 04:18
Mahmut Övür | Başörtüsü Altı'lı Masayı sarsıyor 15.12.2022 | 16:20
Mehmet Barlas | İmamoğlu’na verilen ceza, siyaseti nasıl etkiler? | Video 03:37
Mehmet Barlas | İmamoğlu'na verilen ceza, siyaseti nasıl etkiler? | Video 15.12.2022 | 16:16
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Bozdağ’dan ’İmamoğlu’ açıklaması: Hakkında kesinleşmiş bir ceza yok | Video 02:11
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'İmamoğlu' açıklaması: "Hakkında kesinleşmiş bir ceza yok" | Video 15.12.2022 | 15:35
Can Ataklı’dan İmamoğlu ve Akşener’in sarıldığı fotoğrafa yorum: Mağduriyet var mı? Gülüyorlar, seviniyorlar | Video 02:19
Can Ataklı'dan İmamoğlu ve Akşener'in sarıldığı fotoğrafa yorum: "Mağduriyet var mı? Gülüyorlar, seviniyorlar" | Video 15.12.2022 | 15:36
Enver Aysever kirli tezgahı tek tek anlattı! CHP’yi karıştıracak bomba iddia: İmamoğlu’nun 500 kişilik propaganda ekibi… | Video 04:04
Enver Aysever kirli tezgahı tek tek anlattı! CHP’yi karıştıracak bomba iddia: "İmamoğlu’nun 500 kişilik propaganda ekibi…" | Video 15.12.2022 | 15:19
Beşiktaş Belediyesi’nin eski başkanı Murat Hazinedar’ın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:45
Beşiktaş Belediyesi'nin eski başkanı Murat Hazinedar'ın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı | Video 15.12.2022 | 15:35
Bakan Çavuşoğlu: “Libya’nın geleceği konusunda yakın istişare ve iş birliği içerisinde olacağız” | Video 10:11
Bakan Çavuşoğlu: “Libya’nın geleceği konusunda yakın istişare ve iş birliği içerisinde olacağız” | Video 15.12.2022 | 13:24
EYT SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan EYT ve 2023 asgari ücret zammı için yeni açıklama! | Video 00:37
EYT SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan EYT ve 2023 asgari ücret zammı için yeni açıklama! | Video 15.12.2022 | 13:46
Başkan Erdoğan’dan ABD’ye çok sert uyarı: Artık sabır bitti | Video 11:09
Başkan Erdoğan'dan ABD’ye çok sert uyarı: "Artık sabır bitti" | Video 15.12.2022 | 13:16
Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’Akşener’ ve ’İmamoğlu’ mesajı | Video 00:35
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'Akşener' ve 'İmamoğlu' mesajı | Video 15.12.2022 | 11:43
Kılıçdaroğlu’ndan canlı yayında adaylık açıklaması | Video 02:21
Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında adaylık açıklaması | Video 15.12.2022 | 11:29
Beşiktaş eski belediye başkanı Murat Hazinedar adliyeye sevk edildi | Video 01:26
Beşiktaş eski belediye başkanı Murat Hazinedar adliyeye sevk edildi | Video 15.12.2022 | 11:02
MİT’ten Kuzey Irak ve Suriye’de özel operasyon! PKK’nın 2 kritik ismi öldürüldü | Video 01:27
MİT'ten Kuzey Irak ve Suriye'de özel operasyon! PKK'nın 2 kritik ismi öldürüldü | Video 15.12.2022 | 11:07
Bakan Soylu: Son 5 yılda uyuşturucuya bağlı ölümler 941’den 241’e düştü | Video 06:09
Bakan Soylu: "Son 5 yılda uyuşturucuya bağlı ölümler 941'den 241'e düştü" | Video 15.12.2022 | 08:46
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar adliyeye sevk edildi | Video 03:47
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar adliyeye sevk edildi | Video 15.12.2022 | 08:56
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan İmamoğlu davası değerlendirmesi | Video 13:13
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan İmamoğlu davası değerlendirmesi | Video 14.12.2022 | 23:08
Hazinedar sağlık kontrolünden geçirildi | Video 00:31
Hazinedar sağlık kontrolünden geçirildi | Video 14.12.2022 | 22:31
AK Parti Grup Başkanvekili Tunç’tan ’İmamoğlu’ açıklaması: Kararlar üzerinden karalama siyaseti yapmak yanlıştır | Video 04:35
AK Parti Grup Başkanvekili Tunç'tan 'İmamoğlu' açıklaması: Kararlar üzerinden karalama siyaseti yapmak yanlıştır | Video 14.12.2022 | 21:35
Rusya yine Kiev’i vurdu | Video 02:06
Rusya yine Kiev’i vurdu | Video 14.12.2022 | 21:26

Gazeteci Can Ataklı, Youtube kanalında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada verilen kararı değerlendirdi. Ataklı; “Meral Akşener ile İmamoğlu’nun sarıldığı fotoğrafa bakın, mağduriyet var mı? Gülüyorlar seviniyorlar” dedi

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA