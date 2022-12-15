Can Ataklı’dan İmamoğlu yorumu: "Dün akşam yaptığı çok büyük hatadır" | Video

Gazeteci Can Ataklı, Youtube kanalında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada verilen kararı değerlendirdi. Ataklı; “Meral Akşener ile İmamoğlu’nun sarıldığı fotoğrafa bakın, mağduriyet var mı? Gülüyorlar seviniyorlar” dedi