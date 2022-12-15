Can Ataklı’dan İmamoğlu yorumu: "Dün akşam yaptığı çok büyük hatadır" | Video

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Başkan Erdoğan'dan ABD’ye çok sert uyarı: "Artık sabır bitti" | Video 15.12.2022 | 13:16
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Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'Akşener' ve 'İmamoğlu' mesajı | Video 15.12.2022 | 11:43
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Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında adaylık açıklaması | Video 15.12.2022 | 11:29
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Beşiktaş eski belediye başkanı Murat Hazinedar adliyeye sevk edildi | Video 15.12.2022 | 11:02
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Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar adliyeye sevk edildi | Video 15.12.2022 | 08:56
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Hazinedar sağlık kontrolünden geçirildi | Video 14.12.2022 | 22:31
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Rusya yine Kiev’i vurdu | Video 14.12.2022 | 21:26
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Emine Erdoğan Türkmen El Sanatları Sergisi'ni gezdi | Video 14.12.2022 | 19:05
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Bakırköy'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı | Video 14.12.2022 | 18:58
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Gazeteci Can Ataklı, Youtube kanalında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada verilen kararı değerlendirdi. Ataklı; “Meral Akşener ile İmamoğlu’nun sarıldığı fotoğrafa bakın, mağduriyet var mı? Gülüyorlar seviniyorlar” dedi