Can Ataklı'dan Muharrem İnce'ye ağır küfür: "Hassi..r lan!" | Video

CHP'nin fonladığı gazetecilerden Can Ataklı, Kemal Kılıçdaroğlu-Muharrem İnce görüşmesi öncesi, Muharrem İnce'ye küfür etti. İnce'yi sert sözlerle eleştiren Ataklı, "Kemal Kılıçdaroğlu ilmek ilmek ördü. Şimdi bütün bunlar olacak. Muharrem diye biri çıkacak, saçma sapan şeylerle, 'Ben yüzde 60 alırım, halk benim arkamda, PKK ile işbirliği yapmayın falan', hassi..ir lan yürü git derler adama." ifadelerini kullandı.