Video Haber Can Ataklı’dan Muharrem İnce’ye: "Yaptığı hem çok büyük kabalık, hem ayıp, hem de ihanettir" | Video
Can Ataklı’dan Muharrem İnce’ye:

Can Ataklı’dan Muharrem İnce’ye: "Yaptığı hem çok büyük kabalık, hem ayıp, hem de ihanettir" | Video

30.03.2023 | 15:46

Can Ataklı’dan Muharrem İnce’ye: "Yaptığı hem çok büyük kabalık, hem ayıp, hem de ihanettir.

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