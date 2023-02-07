Can kaybı 3381'e yükseldi! Bakan Kurum: "Son bir asrın en büyük felaketi" | Video

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depreme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş'taki depremin, Erzincan depreminden sonra Türkiye'nin son bir asırda gördüğü en büyük deprem felaketi olduğunu söyleyen Bakan Kurum, sarsıntıların 13,5 milyon vatandaşı doğrudan etkilediğini ifade etti.