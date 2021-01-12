Çanakkale'de caddeler göle döndü | Video

Çanakkale’de akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız yağan yağmur adeta hayatı felç etti. Meteoroloji Müdürlüğü’nün günler öncesinden yaptığı uyarılara rağmen Belediye gerekli önlemleri almayınca Çanakkaleliler sele teslim oldu. Bazı dükkanlara su bastı, yollar göle döndü. Şehrin alt yapı yetersizliği bir kez daha ortaya çıktı. İşyerlerine su basan bazı esnaflar “ Pilav dağıtacağına alt yapı yapsaydın bu sıkıntıyı yaşamazdık” diyerek HDP barajı aşınca pilav dağıtan Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’a tepki gösterdiler.