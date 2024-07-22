Çanakkale'de deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı
Çanakkale'deki deprem anında bir işyerindeki panik güvenlik kamerasına yansıdı. Fotoğrafçı dükkanındaki esnaf hemen dışarıya kaçtı.
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