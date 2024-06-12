Çanakkale’de iki polisin açığa alındığı olayın öncesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Çanakkale’de iki polisin açığa alındığı olayın öncesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir iş yerine zarar vererek kaçmaya çalışan ve polislerin müdahale ettiği aşırı alkollü iki kişinin polisleri çileden çıkardığı anların yansıdığı görüntülerde; polise “Kimlik yok” diyen iki kişiden birinin “Benim ismim yok” cevabını verdiği, ikilinin polislere defalarca küfürlü konuştukları ve parmak salladıkları anlar da yer alıyor. Olaydan önce iki kişinin tüm tahriklerine rağmen sakinliğini korudukları ortaya çıkan polislere destek, alkollü iki kişiye ise sosyal medyadan tepki yağdı.
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