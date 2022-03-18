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OTOMATİK OYNAT
01:53
Elazığ’da öğrenciler, jandarma ekiplerine Türk bayrağı hediye etti 19.03.2022 | 12:03
01:22
"Sıfır Atık" Akdeniz'in en iyi projesi seçildi! "Artık sınırları zorluyor" 19.03.2022 | 12:00
01:45
1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı 19.03.2022 | 10:18
02:53
İstanbul'da kar yağdı, yollar buz pistine döndü 19.03.2022 | 08:39
02:06
04:50
Çanakkale'nin Boğazı'nın gerdanlığında lazer ışık gösterisi | Video 19.03.2022 | 00:07
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İstanbul'da kar etkisini artırdı | Video 18.03.2022 | 19:18
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İstanbul'da kar etkisini artırdı | Video 18.03.2022 | 19:14
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1915 Çanakkale Köprüsü açıldı! İşte ilk geçişe ait ilk görüntüler | Video 18.03.2022 | 18:04
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Mahmut Övür | Ukrayna'yı ateşe kim attı? 18.03.2022 | 14:23
04:43
Hilal Kaplan | Pus dağılırken: Burası Çok Önemli 18.03.2022 | 14:20
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Çanakkale'deki anma töreninde Ali Erbaş'tan şehitlerimiz için dua 18.03.2022 | 13:05
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yılı törenler ile kutlanıyor. Çanakkale'deki törenlere Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine üyeleri, Meclis Başkanı ve milletvekilleri ile çok sayıda siyasi isim katılıyor. Erdoğan'ın katılımı ile bugün Çanakkale 1915 Köprüsü de açılacak. Dev eserin açılışı ile Çanakkale Zaferi taçlandırılacak.