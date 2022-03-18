Çanakkale'deki anma töreninde Ali Erbaş'tan şehitlerimiz için dua

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yılı törenler ile kutlanıyor. Çanakkale'deki törenlere Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine üyeleri, Meclis Başkanı ve milletvekilleri ile çok sayıda siyasi isim katılıyor. Erdoğan'ın katılımı ile bugün Çanakkale 1915 Köprüsü de açılacak. Dev eserin açılışı ile Çanakkale Zaferi taçlandırılacak.