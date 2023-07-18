Çanakkale’deki orman yangınına gece de havadan ve karadan müdahale ediliyor | Video
Çanakkale’nin merkeze bağlı Kızılkeçili Köyü yakınlarında çıkan orman yangınının söndürme çalışmalarına gece saatlerinde de havadan ve karadan müdahaleyle devam ediliyor.
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