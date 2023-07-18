Çanakkale’deki orman yangınına gece de havadan ve karadan müdahale ediliyor | Video

Çanakkale’nin merkeze bağlı Kızılkeçili Köyü yakınlarında çıkan orman yangınının söndürme çalışmalarına gece saatlerinde de havadan ve karadan müdahaleyle devam ediliyor.