Video Haber Canikli: "Böyle bir gafla Türk siyaseti hiç karşılaşmadı" | Video

Canikli: "Böyle bir gafla Türk siyaseti hiç karşılaşmadı" | Video

Canikli:
23.12.2020 | 17:12

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun organ mafyası ve uyuşturucu tacirlerinden vergi alınması yönündeki skandal açıklamalarına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'den tepki geldi. Canikli, "Böyle bir gafla Türk siyaseti hiç karşılaşmadı. Kılıçdaroğlu'nun mantığıyla uyuşturucu ve organ mafyası teşvik edilmeli" dedi.

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"Kılıçdaroğlu 'Ben kaynak bulurum' sloganını somutlaştırmıştır"

Canikli A Haber'de yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun sözlerini eleştirdi. Bugün ve geçmişte siyasetçilerin çeşitli gaflar yaptıklarını belirten Canikli, "Ama böyle vahim bir tabloyla bugüne kadar Türk siyaseti hiç karşılaşmadı. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu, asgari ücretin bir seviyeye getirilmesini öneriyor ve bunun için kaynağında, devletin ihtiyacı olan paranın da, verginin de uyuşturucu ticareti yapanlardan ve organ ticareti yapanlardan elde edilmesini savunuyor. Yani kaynak olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir kamu harcamasının finansmanı için kaynak olarak gösterdiği olay uyuşturucu ticareti ve organ ticareti.Tabi buradan devletin vergi toplayabilmesi için ne yapması gerekiyor bu mantıkla? Teşvik etmesi gerekiyor, yani uyuşturucu ticaretini teşvik etmesi gerekiyor ki kazanç ortaya çıksın vergi doğsun. Aynı şekilde organ ticareti de teşvik edilecek yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun mantığı bu. Çünkü vergi alabilmeniz için ihtiyacınız olan vergiyi alabilmeniz için orada çok faaliyet olması gerekiyor, çok fazla hareket olması gerekiyor, çok fazla ticaret olması gerekiyor" diye konuştu.edi.


Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar, ben kaynak bulurum, benim adım Kemal olarak sloganlaştırdığı bu iddiasını açıklamasıyla somutlaştırdığını belirten Canikli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kamu harcamalarının finansmanı için gereken kaynağı bütün kaçaklığı, başta uyuşturucu kaçakçılığı ve organ kaçaklığı olmak üzere bunları teşvik ederek elde edeceğini Sayın Kılıçdaroğlu çok net bir şekilde kamuoyuyla paylaşmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki, daha çok uyuşturucu ticareti yapılsın, ben daha çok vergi alayım. Daha çok organ kaçaklığı yapılsın, organ nakli yapılsın illegal olarak, ben daha çok vergi alayım diyor. Yani bunun tercümesi çok net bir şekilde budur. Biz de tam tersini yapıyoruz i son 18 yılda gerçekten alınan ciddi tedbirlerle, kararlarla bu alana çok büyük darbe vuruldu ve artık uyuşturucu kaçaklığı hattı güzergah değiştirmek zorunda kaldı, aynı şey organ ticareti için de geçerli ve bütün illegal faaliyetler için geçerli. Şu anda Sayın Kılıçdaroğlu eğer kaynak olarak uyuşturucu ticaretine ve organ ticaretine ve buna benzer faaliyetlere bel bağlıyorsa, AK Parti döneminde bunların beli kırıldı, bunların büyük oranda kaynakları kurutuldu, dolayısıyla başka bir kaynak bulması gerekiyor"

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