Video Haber Canını hiçe saydı kilometrelerce makas atarak ilerledi
Canını hiçe saydı kilometrelerce makas atarak ilerledi

Canını hiçe saydı kilometrelerce makas atarak ilerledi

23.12.2023 | 23:03

Ataşehir'de kilometrelerce makas atarak ilerleyen sürücü, diğer sürücüler tarafından saniye saniye kayda alındı.

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