Video Haber Canını kurtaran sağlıkçılara böyle saldırdı | Video
Canını kurtaran sağlıkçılara böyle saldırdı | Video

Canını kurtaran sağlıkçılara böyle saldırdı | Video

30.06.2023 | 23:09

Nevşehir’de trafik kazası geçiren Murat C. Kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisinde yakınları ile birlikte sağlık çalışanlarına saldırdı. Sağlık çalışanlarına şiddet anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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