Çankırı'da maske ve sosyal mesafeli düğün halayı böyle görüntülendi | Video

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde gerçekleşen köy düğününde, davetiler, koronavirüs tedbirleri nedeniyle maskeli bir şekilde sosyal mesafe çubuğu ile halay çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, halayda çekilen fotoğrafı, Twitter hesabından paylaşarak diğer eğlenceler için örnek gösterdi.