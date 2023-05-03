Video Haber Çankırı’da Togg izdihamı: İlerlemekte güçlük çekti | Video
Çankırı’da Togg izdihamı: İlerlemekte güçlük çekti | Video

Çankırı’da Togg izdihamı: İlerlemekte güçlük çekti | Video

03.05.2023 | 18:54

Çankırı’da görücüye çıkan Türkiye’nin milli otomobili Togg vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Vatandaşların incelemek için birbiriyle yarıştığı Togg, alanda ilerlemekte güçlük çekti.

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