Caretta Caretta’yı iğneden kurtarıp öperek uğurladılar | Video
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Adana’nın Karataş ilçesi açıklarında geçtiğimiz Perşembe günü denize açılan balıkçılar Mehmet Ali Yertut, Serkan Büken, Cüneyt Tatlısu, Yalçın Arı ve Sezai Çavuşoğlu, denizde olta iğnesine takılmış Caretta Caretta olarak bilinen İribaş deniz kaplumbağası gördü. Kaplumbağayı tekneye alan balıkçılar uzun uğraşlar sonucunda kaplumbağanın ağzındaki olta iğnesini çıkarmayı başardı. Balıkçılar daha sonra kaplumbağayı öperek tekrar denize bıraktı. O anlar Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından Twitter’da paylaşıldı. Balıkçıların çabaları sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.